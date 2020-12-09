تسجيل 4096 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4096 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3966 حالة شفاء، و57 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 388 ألف و184 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 341 ألف و685 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 85 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6427 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,6 في المائة.

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