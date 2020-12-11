“غالية في الإمارات”… يوميات مهاجرة

تقرب اليوتوبر غالية، المهاجرة المغربية المقيمة بالإمارات العربية المتحدة متابعي قناتها “غالية في الإمارات” على “يوتوب”، من يومياتها في أرض المهجر.

وتتشبث اليوتوبر غالية بالعادات والتقاليد المغربية الأصيلة، كما تدعو متابعيها إلى الحفاظ على كل ما له علاقة بالهوية المغربية، من خلال عدة فيديوهات تطرحها على قناتها على “يوتوب”، والتي تحرص من خلالها على الاحتفاء بمناسبات دينية، من بينها عيد الفطر وعيد الأضحى.

ومن بين الفيديوهات، التي تطرحها قناة “غالية في الإمارات” فيديوهات للقاءات مع مغربيات مقيمات بدبي، إذ تتقاسم معهن لحظات من الفرح والمتعة، إلى جانب فيديوهات تخصص للإجابة عن تساؤلات متابعيها.

ومن بين الفيديوهات التي طرحتها غالية، أخيرا، فيديو لحضور حفل عقيقة لصديقتها المهاجرة المغربية اليوتوبر غزلان، التي نظمت حفلا تميز باستقبال مولودتها في أجواء مغربية أصيلة تجلت من خلال تحضير أطباق مغربية وارتداء القفاطين التقليدية.

وكانت الموسيقى المغربية حاضرة بقوة باختلاف أنماطها، حيث أحيت فقرات حفل العقيقة فرقة للدقة المراكشية، التي تفاعل معها الحضور.

ومن جهة أخرى، تقرب غالية متابعي قناتها من تفاصيل الحياة اليومية بالإمارات، كما تدعو متابعيها إلى جولات في عدد من الفضاءات، التي تستهوي الزوار من مختلف الجنسيات.

أمينة كندي