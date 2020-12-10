“أصوات مراكش” في ترجمة جديدة

صدرت حديثا عن دار “صفصافة” للنشر بالقاهرة، ترجمة عربية لكتاب “أصوات مراكش”، وهو من تأليف الكاتب الألماني إلياس كانيتي، الذي ولد في بلغاريا، ودرس العلوم الطبيعية في فيينا، وحصل فيها على درجة الدكتوراه في الفلسفة.

وحملت الترجمة العربية توقيع الكاتب والباحث المصري صلاح هلال، أستاذ الأدب الألماني الحديث بجامعة عين شمس، بالقاهرة. وينتمي الكتاب، لأدب الرحلات، وتمت ترجمته إلى أكثر من 17 لغة، وصدر في 70 طبعة بمختلف القارات. وجاءت مقالاته ونصوصه السردية ثمرة لرحلة إلى المغرب، قام بها كانيتي بصحبة فريق سينمائي إنجليزي عام 1954. وقد انتهزها للتجول في أسواق وأحياء مراكش القديمة، وتابع ما يدور فيها من تفاصيل بعين محبة، لم تترك شاردة إلا وسعت لاستكناه أسرارها.

يذكر أن الكاتب الألماني إلياس كانيتي عاش في الفترة ما بين 1905 و 1994، وحصل على جائزة نوبل للأداب سنة 1981 لكتاباته التي جسدت نظرته الفسيحة وثراء أفكاره وقوته الفنية. كما كان مهتما بالأدب والسياسة وعلم الاجتماع والفلسفة والعلوم.

ع . م