“السر المدفون” على القناة الثانية

سيلتقي مشاهدو القناة الثانية، اليوم (الثلاثاء)، على الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة مع أحداث حلقة من مسلسل “السر المدفون” من بطولة سعيدة باعدي وعادل أبا تراب وأسامة البسطاوي وعبد الإله عاجل وسناء العلوي ونادية كوندة، إلى جانب ثلة من الممثلين.

ويعتبر المسلسل من الأعمال الدرامية المشوقة، سيما أن شخصياته تخفي الكثير من الأسرار، التي يتم الكشف عنها تدريجيا مع مرور الحلقات، لتقريب المشاهدين من أحداث متشابكة تعود بهم إلى الماضي لمعرفة أسباب إخفاء أسرار معينة.

وتدور أحداث “السر المدفون” حول قصة عمر، شقيق فردوس، الذي توفي وكانت متعلقة به كثيرا وتجمعها به علاقة وطيدة، الأمر الذي شكل منعطفا جديدا في حياتها، بل وأثر عليها كثيرا، كما أنه لم يكن الحدث الوحيد المؤلم وإنما زاد حزنها بعد رحيل حبيبها بعيدا عنها.

وبعد مرور 10 سنوات عاد عثمان حبيب فردوس السابق، فحاولت أن تستعيد علاقة حبها معه، لكن والديها عارضا علاقتهما بسبب السر المدفون.

أ. ك