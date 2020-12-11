السجن لمتهم بتكوين عصابة

أدانت الغرفة الجنائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، متهما ب4 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والسرقة الموصوفة.

وجاء إيقاف المتهم بعدما تقدم الضحية بشكاية أمام المركز الترابي للدرك الملكي بالعونات، أفاد فيها أنه بينما كان ينتظر خروج أخته من الثانوية التأهيلية، فوجئ بسبعة أشخاص يحاصرونه ويعتدون عليه بالضرب والجرح بواسطة سكاكين، قبل أن يستولوا على مبلغ مالي قدره في حوالي 490 درهما.

وأضاف أنه أبدى مقاومة شرسة للمعتدين ودافع عن نفسه لأنهم كانوا يريدون الاستيلاء على هاتفه المحمول، وتمكن من الإفلات من بين أيديهم، وساعده في ذلك مرور بعض الأشخاص، ما دفع المتهمين إلى الاختفاء عن الأنظار.

وعاينت الضابطة القضائية كدمات وخدوشا على عنق المشتكي وانتفاخا بظهره ورجله، وعملت على توجيهه نحو المركز الصحي لتلقي العلاج، فيما خرجت فرقة دركية وجابت أزقة المركز وتمكنت من إيقاف المتهم، الذي كشف هوية باقي مشاركيه. واستمعت إليه في محضر قانوني، فصرح أنه شاهد المشتكي رفقة فتاة بأحد أزقة المركز، فوجه له نظرة احتقار لم تعجبه، فقرر الانتقام منه، والتقى رفاقه، فطلب منهم مؤازرته، وعادوا نحوه وحاصروه واعتدوا عليه بواسطة الضرب والجرح واستولوا على مبلغ مالي من جيبه.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)