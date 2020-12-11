الفتح يغرم الهجهوج 20 مليونا

اللجنة التأديبية أجلت الاقتطاع ومنحته فرصة لتصحيح سلوكه

غرمت اللجنة التأديبية للفتح الرياضي اللاعب رضا الهجهوج، خلال اجتماعها، أمس (الثلاثاء)، 20 مليونا، بعد تصرفه، خلال مباراة فريقه أمام الرجاء الرياضي مساء الأحد الماضي، لحساب الجولة الأولى من البطولة الوطنية.

وعلمت «الصباح»، أن اللجنة التأديبية قررت خصم الغرامة المذكورة، من منحة توقيع اللاعب، غير أن الخصم لن يكون في الشطر الأول، من أجل فسح المجال أمامه، لتصحيح سلوكه.

وتشكلت اللجنة التأديبية من الأعضاء إلياس الزيات ومحمد كيماخ ومحمد بنعلي، إذ استمعت إلى دفوعات اللاعب، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء إلقاء قميص الفريق على الأرض، وإظهار شعار فصيل فريقه السابق الوداد.

وأثار تصرف الهجهوج جدلا واسعا نهاية الأسبوع الماضي، رغم اعتذاره لمكونات فريقه الفتح، الذي انتقل إليه قبل بداية الموسم الجاري، قادما من أولمبيك خريبكة.

صلاح الدين محسن