الجامعة تفرض السرية على ملف حدادي

دعت «فيفا» إلى مراجعة قرارها وخاليلوزيتش: متمسكون بتأهيله

علمت «الصباح» أن جامعة الكرة تفرض السرية على ملف منير حدادي، المحترف بإشبيلية الإسباني، بخصوص تأهيله للعب رفقة المنتخب الوطني.

وكشفت مصادر مطلعة أن الجامعة اتخذت مجموعة من الخطوات، من بينها مراسلة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مجددا، من أجل إعادة النظر في قراره السابق، والذي أيدته محكمة التحكيم الرياضي «طاس».

ورفض مسؤول جامعي الحديث عن تفاصيل أخرى متعلقة بالدفوعات، التي تستند عليها الجامعة، من أجل الضغط على «فيفا»، مكتفيا بالإشارة إلى أن اللجنة المختصة لم تراع مجموعة من الاعتبارات الموضوعية، فيما أكد وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، أن الجامعة تدبر الملف بسرية.

وأضاف خاليلوزيتش في تصريحات تلفزيونية أنه ينتظر تأهيل حدادي بفارغ الصبر، لمؤهلاته الفنية والبدنية العالية، قبل أن يتابع «إنه لاعب جيد ويمارس في ناد عريق، وأكثر من ذلك متحمس ومتعطش للعب رفقة الأسود، ونحن متمسكون به، لأنه قادر على تقديم الإضافة المطلوبة».

وبعثت الجامعة طلبا جديدا إلى لجنة تأهيل اللاعبين ذوي الجنسيات المزدوجة، معززا بوثائق قانونية، تجيز للاعب حدادي حمل القميص الوطني.

ورغم أن «فيفا» و«طاس» رفضتا طلب الجامعة في مناسبتين، إلا أنها قررت عدم طي ملف حدادي، بعدما قررت الدفاع عن حقه في الدفاع عن تمثيل منتخب بلاده، من خلال تقديم اعتراض جديد.

ولم تستبعد مصادر متطابقة إمكانية حضور اللاعب حدادي في مارس المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بقطر 2022، إذ سيواجه المنتخب الوطني نظيريه الموريتاني والبوروندي.

عيسى الكامحي