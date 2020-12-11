إحالة رئيس فريق نسوي على الأخلاقيات

انتقاده لمشروع الاحتراف يقوده للمحاسبة للمرة الثالثة

أحالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم محمد العبدي، رئيس الآفاق الرياضي الخنيفري لكرة القدم النسوية، على لجنة الأخلاقيات، بناء على تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام وطنية.

وعلمت «الصباح» أن طارق ناجم، الكاتب العام لجامعة الكرة، وجه استدعاء إلى العبدي، للمثول أمام لجنة الأخلاقيات، عبر تقنية المناظرة المرئية، بالنظر إلى البروتوكول الصحي المعتمد من قبل الجامعة.

وانتقد العبدي مشروع الاحتراف للعصبة الوطنية لكرة القدم النسوية، واعتبر أنه لا يخدم الأندية النسوية، التي لم تستشر قبل وضعه، في الوقت الذي كان على الجامعة أخذ مقترحات رؤساء الأندية، بحكم أنهم المعنيون بهذا المشروع، إضافة إلى رفضه الوصاية المالية للجامعة على الأندية.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يحال فيها العبدي على لجنة الأخلاقيات، إذ سبق أن أحيل المرة الأولى في 2017، بسبب انتقاداته للجامعة، وأوقف سنتين وغرم بـ 20 ألف درهم، قبل أن تخفف العقوبة إلى ستة أشهر، ثم ألغيت خلال الجمع العام المنعقد في 2018، بعد أن منح العفو على جميع الموقوفين لأقل من سنة.

وأحيل العبدي للمرة الثانية على اللجنة التأديبية، خلال فترة الحجر الصحي، بسبب انتقاداته للمشاكل التي تتخبط فيها الأندية، ومعاناة اللاعبات والمؤطرين، لعدم توصلهم بمستحقاتهم العالقة، قبل أن يقدم استقالته من رئاسة الفريق في نونبر الماضي.

صلاح الدين محسن