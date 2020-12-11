آسفي يتوصل ببطاقة دي سوزا

توصلت إدارة أولمبيك آسفي بالبطاقة الدولية للاعب البرازيلي روبيرت دي سوزا، الذي وقع للفريق عقدا لموسمين.

ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن المكتب المسير، وبمجرد توقيعه عقدا مع اللاعب، سارع إلى مراسلة الجامعة، وفريقه السابق إستيريلا البرازيلي، من أجل الحصول على بطاقته.

وأفاد مصدر مسؤول أن الجامعة استجابت للطلب، وقامت بمراسلة نظيرتها البرازيلية، وتم التوصل ببطاقة اللاعب، الذي صار جاهزا من الناحية القانونية للعب لفريق آسفي.

ويوظف دي سوزا مهاجما، وهو من مواليد 1992، وصار ثالث برازيلي بأولمبيك آسفي، بعد مواطنيه كلاوديو رفاييل دي سانتوس وجاردسون بولاكو.

وأكد مصدر مسؤول أن المدرب عبد الهادي السكتيوي معجب بأداء بولاكو، ومن المنتظر أن يشركه في مباراة اليوم (الأربعاء) أمام اتحاد طنجة.

ويوجد بولاكو ضمن قائمة 20 لاعبا تم استدعاؤهم للمشاركة في المباراة، التي تنطلق في السابعة والنصف.

حسن الرفيق (آسفي)