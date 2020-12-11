التويزي يوافق على الانضمام للأسود

وافق نبيل التويزي، البالغ من العمر 19 سنة، والذي تلقى تكوينه في مدرسة مانشستر سيتي الإنجليزي، على الانضمام للمنتخب الوطني للشباب لكرة القدم.

وتواصلت الجامعة مع التويزي، الذي يوظف مهاجما، بعد إعجاب الإدارة التقنية به، إذ يلعب الآن للفريق الثاني لإسبانيول، الذي انتدبه لاعبا حرا، بعدما فسخ عقده مع مانشستر سيتي.

ويملك التويزي الجنسية الإسبانية، وسبق أن شارك في مباريات إعدادية لمانشستر سيتي وإسبانيول قبل بداية الموسم الرياضي.

ورغم صغر سنه، أقحم جوسيب غوارديولا التويزي في الفريق الثاني لمانشستر سيتي الموسم الماضي، لكنه لم يشــارك في مباريات كثيرة.

وتتابع الجامعة التويزي منذ مدة، قبل أن تقرر التحرك، من أجل إقناعه بالانضــــمام للمنتخب الوطني.

ع. د