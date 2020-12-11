غيابات ببرشيد أمام الحسنية

يفتقد يوسفية برشيد، عدة لاعبين، خلال مباراة حسنية أكادير، اليوم (الأربعاء)، بالملعب البلدي، لحساب الدورة الثانية من البطولة.

ويغيب يوسف عكادي المطرود أمام الوداد، وأسامة الشعيبي، وعبد الصمد نياني، وكريم هاشمي، وهشام التايك، والحسين الشاذلي، والأوغندي كادو باتريك جراء الإصابة.

ويسترجع يوسفية برشيد، يونس الحواصي في الخط الأمامي، إذ سيلعب رفقة عزيز النخلي.

ويخوض اليوسفية أول مباراة هذا الموسم بملعبه، بحثا عن الفوز، وتضميد جراح الهزيمة أمام الوداد.

ويقود المباراة الحكم الشاب جمال بلبصري، بمساعدة هشام أيت عبو، ومحمد فرح، ومصطفى كشاف حكما رابعا، فيما تم تعيين كريم صبري حكما لـ «الفار»، بمساعدة حمزة الناصيري.

عبد العزيز خمال (برشيد)