“كونفرنس ليغ”… بطولة جديدة للأندية الأوربية

كشف الاتحاد الأوربي لكرة القدم “يويفا” النقاب عن تفاصيل مسابقته الجديدة للأندية، التي ستحمل اسم “كونفرنس ليغ”.

وأعلن “يويفا” قبل عامين، عن تدشين بطولة ثالثة للأندية بجانب دوري أبطال أوربا والدوري الأوربي، وحملت اسما مؤقتا هو “الدوري الأوربي 2″، قبل تغييره لاحقا إلى المسمى الحالي.

وحسب بيان رسمي للاتحاد الأوربي على موقعه، ستنطلق البطولة الجديدة الموسم المقبل 2021-2022 بمشاركة 184 فريقا، وسيقام نهائي النسخة الأولى في العاصمة الألبانية تيرانا، ويتأهل الفائز إلى الدوري الأوربي في الموسم التالي.

وتشارك في البطولة أندية الوسط في الدوريات الكبرى، بجانب ممثلين للاتحادات الأخرى التي لا تحظى بأماكن كثيرة في دوري الأبطال أو الدوري الأوربي، فضلا عن الأندية التي تفشل في اجتياز الأدوار التمهيدية للمسابقتين.

ويتم منح المقاعد للأندية المشاركة على حسب تصنيف الاتحاد المحلي لكل دولة أوربية، حيث تحصل أول 5 دول في التصنيف على مقعد واحد، والبلدان من 6 إلى 15 ومن 51 إلى 55 على مقعدين، فيما تشارك الدول من 15 إلى 50 بثلاثة أندية.

وبذلك تشارك الفرق صاحبة المركز السادس في الدوري الإسباني والإيطالي والألماني ببطولة “كونفرنس ليغ”، بينما يتأهل لها صاحب المركز الخامس بالدوري الفرنسي، بالإضافة إلى بطل كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وتخوض الأندية المشاركة عدة أدوار إقصائية، وصولا إلى مرحلة المجموعات التي تضم 32 فريقا، يتم توزيعها على ثماني مجموعات، تضم كل واحدة أربعة فرق.

نور الدين الكرف