صفقات تورط المجلس الإقليمي للخميسات

رئيس النيابة العامة أحال شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام على الوكيل العام للملك بالرباط

علمت “الصباح”، أن محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، أحال شكاية تتعلق بشبهة اختلالات تدبيرية ومالية وقانونية بالمجلس الإقليمي للخميسات، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، للنظر فيها، في انتظار إعطائه الأوامر للضابطة القضائية لمباشرة تحرياتها بالاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع، سواء كان مشتكيا أم متهما أم من الشهود على الوقائع التي تتضمن شبهات فساد واختلاس أموال عمومية.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن خطوة رئيس النيابة العامة، تأتي تجاوبا مع شكاية توصل بها مكتبه، من قبل الجمعية المغربية لحماية المال العام، بخصوص وجود شبهة فساد واختلالات بالمجلس الإقليمي للخميسات، خاصة في ما يتعلق بإبرام الصفقات العمومية والأشغال المنجزة بناء على ذلك، وعلاقة مكتب دراسات معروف بالصفقات المبرمة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الشكاية التي أحالها رئيس النيابة العامة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تتعلق بصفقات التعقيم ضد فيروس كورونا المعلن عنها من قبل المجلس الإقليمي للخميسات، وكذا صفقات الأشغال وغيرها الخاصة بالمجلس الإقليمي نفسه، وحول طبيعة العلاقة المفترضة والرابطة بين مكتب الدراسات (ف) وبلديتي بني ملال والفقيه بنصالح من جهة والمجلس الإقليمي للخميسات من جهة أخرى، إضافة إلى صفقة تعقيم ضد كوفيد 19 نالتها شركة (م.ل) بالمجلس الإقليمي للرباط والمقدرة ب400 مليون، وصفقات أخرى تحوم حولها شبهات.

وكشفت مصادر متطابقة، أن رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ينتظر قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، إصدار تعليماته للضابطة القضائية المختصة للاستماع إليه طرفا مشتكيا في انتظار الاستماع إلى المتهمين وعدد من الأطراف الذين ذكرت أسماؤهم في الشكاية، قصد التوصل إلى الحقيقة كاملة، من بينهم رئيس المجلس الإقليمي للخميسات، وعامل عمالة إقليم الخميسات، والممثل القانوني لمكتب الدراسات “ف” وممثلو المقاولات التي نالت الصفقات بالإقليم، ورئيس المجلس الإقليمي للرباط، وأبناء وأشقاء الرئيس المتهم.

وحسب الشكاية التي تتوفر “الصباح” على نسخة منها، فإن الجمعية المغربية لحماية المال العام، أوضحت أن بعض المسؤولين استغلوا الظروف التي تجتازها البلاد والعالم جراء انتشار وباء كورونا للتحايل على القانون، مشيرة إلى أن تدبير المجلس الإقليمي للخميسات في شخص رئيسه الذي يشغل في الوقت نفسه عضوية مجلس بلدية الخميسات وعضوية مجلس الرباط سلا القنيطرة وعضوية في البرلمان، استغل المبالغ المالية المخصصة لمواجهة الجائحة التي تعد أموالا عمومية.

واعتمدت الشكاية، على مجموعة من التحقيقات ومقالات لوسائل الإعلام الإلكترونية والورقية، بما فيها “الصباح”، سواء في ما يتعلق فضيحة صفقات التعقيم بمليار و250 مليون، وكذا قضية رفض عامل إقليم الخميسات التأشير لرئيس المجلس الإقليمي على صفقة لفائدة شركة في ملكيته بقيمة 850 مليون، قصد توفير مواد التطهير والتعقيم ضد فيروس كورونا واقتناء محتويات القفف الخاصة بالدعم الغذائي للإقليم الذي يرأسه.

وتطرقت الشكاية، إلى تضارب المصالح بين منصب المتهم باعتباره رئيسا للمجلس الإقليمي مع ملكيته للشركة التي تقدمت للصفقة لدى المجلس ذاته، وقضية شركته التي فازت بصفقة أخرى بقيمة 400 مليون بالمجلس الإقليمي للرباط، إضافة إلى الصفقات العمومية التي يستحوذ عليها مكتب الدراسات (ف) بالخميسات الذي أصبح يسيطر على صفقات المجالس الجماعية، و500 مليون التي تهم إعادة تأهيل مركز المعازيز، قبل أن تفضح الأمطار الغش في أشغاله.

محمد بها