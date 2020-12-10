السرقة تطيح بقاصرين بالحاجب

تمكنت عناصر الدرك الملكي لمركز جماعة آيت يعزم القروية بإقليم الحاجب، أخيرا، من إيقاف ثلاثة قاصرين، للاشتباه في تورطهم في جريمة سرقة استهدفت منزل أحد المهاجرين بالديار الفرنسية.

وحسب مصادر «الصباح»، عمد المشتبه فيهم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 9 سنوات و11 سنة ويتحدرون من الجماعة المذكورة، إلى اقتحام المنزل المستهدف في غياب صاحبه،عبر ثقب كبير قاموا بإحداثه في الباب الحديدي لسطح المنزل المتكون من طابقين، حيث استولوا على ما خف وزنه من الأجهزة الإلكترونية وعبثوا بمحتويات المنزل، من أمتعة وأثاث ثم لاذوا بالفرار، على حد تعبير المصادر. وتم اكتشاف هذا السلوك الإجرامي لهؤلاء القاصرين، من قبل صاحب المنزل المذكور فور عودته من الخارج، مطلع الأسبوع الماضي، ليقوم بتقديم شكاية في النازلة إلى مصالح الدرك الملكي التي تفاعلت عناصرها مع الشكاية، حيث قامت بتفتيش منزل أسرة أحد المشتبه فيهم الثلاثة، ليعثروا داخله على بعض المسروقات عبارة عن أدوات الكترونية تم حجزها، ما أجبره في نهاية الأمر على الاعتراف بتفاصيل الواقعة، التي نفذها إلى جانب قاصرين آخرين دون سن العاشرة جرى اعتقالهما في ظرف قياسي. وتقرر الاحتفاظ بالموقوفين تحت المراقبة رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

حميد بن التهامي (مكناس)