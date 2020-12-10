رفاق المخارق يحملون الشارة

لم يثن قرار وزارة الاقتصاد والمالية باستئناف الحوار والتفاوض حول مشروع النظام الأساسي الخاص، والاستجابة إلى مطلب اعتماد اللامركزية والقرب بتنظيم الامتحانات المهنية بعدد من المدن، رفاق الميلودي المخارق، عن تفعيل قرار المجلس الوطني بتنظيم يوم احتجاجي عبر حمل الشارة يوم عاشر دجنبر الجاري، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأكد رفاق محمد دعيدعة، الكاتب العام للنقابة، أن الوزارة استجابت لطلب استئناف الحوار الاجتماعي القطاعي، بعقد اجتماع يوم 26 نونبر الماضي بمقر مديرية الشؤون الإدارية والعامة، تم خلاله تدارس المقترح الخاص بنظام التقاعد التكميلي، والذي سيعرض في اجتماع لجنة التوجيه والمراقبة، خلال الأيام المقبلة من أجل إقراره بداية من يناير المقبل.

وتفعيلا لقرار المجلس الوطني، قررت النقابة تنظيم يوم احتجاجي عبر حمل الشارة في خطوة أولى في إطار برنامج نضالي شامل يوم عاشر دجنبر الجاري، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، احتجاجا على عدم وفاء الوزارة بالتزامها، بحل مشكل التنقيلات التعسفية التي عرفتها الخزينة الإقليمية بمراكش، وكلفت اللجنة التنظيمية باقتراح خطوات نضالية أخرى، وفق مجريات الحوار مع الوزارة، كما قررت مراسلة الوزارة بخصوص تسوية وضعية حاملي الشهادات.

ودعا المكتب الوطني للنقابة اللجان الموضوعاتية المتعلقة بالتحضير للمؤتمر الوطني الرابع للنقابة، لاستئناف اجتماعاتها بشكل منتظم بداية من يناير المقبل.

برحو بوزياني