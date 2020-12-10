الوداد في مهمة صعبة أمام الملعب المالي

الرجاء يواجه بطل السنغال وبركان و»الطاس» أمام تفرغ زينة الموريتاني وإيساي البنيني

يواجه الرجاء تونغيت السنغالي، والوداد الملعب المالي في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا.

وستكون مهمة الوداد صعبة، بالنظر إلى قوة الملعب المالي، وتوفره على تجربة في المسابقات الإفريقية، فيما تبدو مهمة الرجاء سهلة، رغم الندية التي أبداها بطل السنغال في الدور الأول، عندما أطاح بفريق القوات المسلحة الغامبية.

وفي منافسات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف»، سيكون ممثلا الكرة المغربية نهضة بركان في مواجهة تفرغ زينة الموريتاني في الدور التمهيدي الثاني، بعدما تجاوز الأخير كالون ستار الغيني ذهابا وإيابا في الدور التمهيدي الأول، فيما يلتقي الاتحاد البيضاوي إيساي البنيني.

وانتزع «الطاس» الممارس بالقسم الثاني، بطاقة التأهل إلى الدور التمهيدي الثاني، بعد اعتذار غامتيل الغامبي عن الحضور إلى المغرب، علما أن ممثل الكرة المغربية فاز ذهابا بهدف لصفر.

وسيخوض الرجاء والوداد ونهضة بركان الإياب بملاعبها، علما أن الذهاب سيجرى في 23 دجنبر الجاري.

ع. ك