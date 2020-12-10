سلطات فاس تغلق صنبور المنح

الملفات الطبية تؤخر تأهيل خمسة لاعبين من «الواف»

صرح حسن الجامعي، رئيس الوداد الفاسي لكرة القدم، أن السلطات المحلية أبلغته بعدم إمكانية صرف منح الأندية الرياضية في الوقت الحالي، نظرا للظروف التي تعيشها البلاد.

وأضاف الرئيس أن أعضاء المكتب المسير للوداد الفاسي، وكما جرت العادة في مناسبات سابقة، سيقومون باكتتاب في ما بينهم، من أجل صرف راتب شهر واحد للاعبين والجهاز التدريبي.

ويعيش الوداد الفاسي أزمة مالية خانقة، بسبب تأخر السلطات المحلية في صرف الدعم المالي، وإغلاق مقصف النادي، بسبب جائحة كورونا، فيما ينتظر لاعبو ومدربو “الواف” التوصل برواتب خمسة أشهر.

ورفضت جامعة كرة القدم تأهيل خمسة لاعبين مع الوداد الفاسي خلال مباراة الفريق، اليوم (الثلاثاء)، أمام أولمبيك خريبكة بملعب الحسن الثاني لحساب الدورة الثانية من منافسات البطولة، بسبب عدد إمام الملفات الطبية.

ولم تتوصل ادارة الوداد الفاسي بالموافقة من الجامعة لتأهيل اللاعبين الخمسة للمرة الثانية، بعد غيابهم عن مباراة الفريق الأولى أمام شباب بنكرير، بسبب عدم إتمام الملف الطبي، رغم أن التحاليل المخبرية الأخيرة أكدت تماثلهم للشفاء من الفيروس، ما سيحتم على المدرب عبد الرحيم شكيليط الاستعانة ب 17 لاعبا خلال مباراة أولمبيك خريبكة.

وقرر “الواف” عقد جمعه العام في 12 دجنبر الجاري في العاشرة صباحا بإحدى قاعات فاس، بعدما تم تأجيله في عدة مناسبات.

وأعلنت إدارة الوداد الفاسي أنها حصلت على السجل التجاري للشركة الرياضية، والتي ستعرف مساهمة خمسة من أعضاء المكتب الحالي، إضافة إلى فتح الأسهم أمام المساهمين الخواص.

خالد المعمري (فاس)