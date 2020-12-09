التزوير يورط أما وابنها 

أدانت غرفة الجنايات التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا, امرأة في السادسة والثمانين من عمرها والحكم عليها بسنة حبسا موقوف التنفيذ، وقضت في حق ابنها بسنة حبسا نافذا، بعد مؤاخذتهما بجناية التزوير في محرر رسمي واستعماله والنصب والمشاركة فيه، وبرأت متهما ثالثا من الجناية ذاتها.

وفي تفاصيل هذه القضية، ورد في شكاية الضحية النائب عن زوجته، أنه وجد إعلانا لبيع بقعة أرضية تقع بمزارع أولاد افرج على موقع إلكتروني. وأضاف أنه حصل على هاتف واضع الإعلان، وهو ابن صاحبة الأرض، واتفق معه على شروط البيع.

وأوضح أنه أدى له المبلغ المالي المتفق عليه، لكنه أثناء تحرير عقد البيع، تبين له أن الأرض التي فوتت له، في ملكية الدولة، وأنها محفظة وتتوفر على رسم عقاري خاص بها. واتصل بالوسيط، الذي عرفه على صاحبة البقعة الأرضية وابنها، وطلب منه التراجع عن عملية البيع وإرجاع المبلغ المالي له. واتصل الوسيط بالمرأة، وأخبرها بالمستجد في القضية، فادعت أنها تملك البقعة الأرضية وأنها ظلت تتصرف فيها منذ أكثر من خمسين سنة، وأشعرته أنها تصرفت في المبلغ المالي.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)