حجز 1784 ״قرقوبية״ بطنجة

أحالت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بطنجة، نهاية الأسبوع الماضي، شخصا من ذوي السوابق متورطا في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، على الوكيل العام لدى استئنافية المدينة، الذي أمر بوضعه تحت تدابير الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي، في انتظار عرضه على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمته، طبقا للتهم المنسوبة إليه.

واعتقل المعني، البالغ من العمر 33 سنة، الأربعاء الماضي، خلال عملية أمنية، بعد أن ترصدت له فرقة أمنية وضبطته متلبسا بحيازة 770 قرصا طبيا مخدرا من أنواع مختلفة، إضافة إلى هاتفين ومبلغ مالي يشتبه في أنه من عائدات هذا النشاط الإجرامي، ليتم تصفيده واقتياده إلى مقر الشرطة للتحقيق معه بشأن المنسوب إليه.

كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل المعني، عن حجز كمية إضافية من الأقراص المهلوسة بلغت 1014 “قرقوبية” من الأنواع ذاتها، وكذا كمية من مخدر الشيرا وميزان إلكتروني يستعمل في عملية تقسيط المخدرات القوية وبيعها، بالإضافة إلى سلاحين أبيضين.

المختار الرمشي (طنجة)

