جثة عون سلطة تستنفر الدرك

علمت “الصباح” أنه تم العثور منتصف ليلة الجمعة الماضي، على جثة رجل سلطة، برتبة شيخ في عقده السادس، ملقاة في منطقة خلاء قرب الجرف الأصفر بتراب جماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة.

وأضافت المصادر أنه تم العثور على الدراجة النارية للهالك وحذائه قرب جثته، حيث تبقى أسباب الوفاة غامضة.

وفور إشعارها بالواقعة، توجهت إلى مكان الحادث عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بسيدي بوزيد، حيث تمت معاينة جثة الهالك، وأخذ صور لها، وباشرت تحرياتها الميدانية بعد إشعار الوكيل العام باستئنافية الجديدة، الذي أمر بنقل جثة عون السلطة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي، وإخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة ظروف وملابسات الوفاة.

وأشارت المصادر نفسها، إلى أن الهالك اختفى عن الأنظار منذ زوال الجمعة الماضي، حيث تم إشعار عناصر الدرك الملكي باختفائه من لدن عائلته.

أحمد سكاب (الجديدة)