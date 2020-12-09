اعتقال 70 “حراك” بالقنيطرة

أوقف فريق دركي مشترك بين المركز القضائي والترابي والبحري بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة، منتصف الأسبوع الماضي، 70 مرشحا للهجرة السرية وحجزوا قاربا مطاطيا كبيرا ومحركا وكميات مهمة من البنزين، كما تم إيقاف منظمين اثنين، فيما يستمر البحث عن الثالث.

وأوضح مصدر “الصباح” أن الضابطة القضائية توصلت بمعلومات تفيد جنوح قارب بضفاف وادي سبو، يستعد لحمل أشخاص مشتبه فيهم، وسارع الفريق الدركي المشترك إلى المكان، ليحجز المعدات ويقتاد المتورطين بمحاولة الهجرة السرية، وكلفت النيابة العامة المركز القضائي باستكمال الأبحاث التمهيدية في جرائم النصب عن طريق الهجرة السرية.

وتبين أن المتورطين بتنظيم العملية ينتمون إلى جماعة مولاي بوسلهام التابعة لسوق أربعاء الغرب، تسلموا مبالغ مالية من المرشحين ل”الحريك” بمناطق مختلفة بالمغرب، ضمنها وجدة والقصر الكبير والعرائش وسيدي يحيى الغرب وسيدي سليمان، وتتراوح هذه المبالغ ما بين 8000 درهم ومليوني سنتيم.

ووضعت المحجوزات رهن تصرف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بعاصمة الغرب في انتظار إتلافها، كما أمرت بالاستماع إلى المرشحين في حالة سراح مؤقت، فيما تم وضع المنظمين رهن تدابير الحراسة النظرية.

عبد الحليم لعريبي