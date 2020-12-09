إدانة مغتصب متزوجة

أدانت الغرفة الجنائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، متهما بعشر سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية الهجوم على مسكن الغير ليلا واغتصاب امرأة متزوجة بالعنف وتحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض والسكر العلني البين.

ويستفاد من محضر الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بأزمور، أنها توصلت بإشعار من السلطة المحلية، يفيد إلقاء القبض على المتهم وهو في حالة سكر، بعد هجومه على مسكن امرأة متزوجة واغتصابها تحت التهديد بواسطة سكين من الحجم الكبير.

والتحقت الضابطة نفسها بمكان الحادث، ووجدت المتهم مكبلا بواسطة حبل بلاستيكي وثيابه ملوثة بالتراب وهو حافي القدمين. ووجدت عددا كبيرا من أبناء الدوار محيطين بمنزل المشتكي وزوجته. وصرح المشتكي أنه يشتغل بعيدا عن مقر سكنه طيلة الأسبوع ولا يعود إلا مساء كل سبت. وأضاف أنه توصل بمكالمة من زوجته، أكدت فيها أن المتهم وهو واحد من أبناء الدوار، معروف بجبروته وطيشه، هجم عليها ليلا وقام باغتصابها بحضور طفليها، قبل إلقاء القبض عليه من قبل زوج الضحية وشقيقه.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)