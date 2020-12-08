علاج كورونا … سرير إنعاش غير قابل للمقايضة

تحول الحصول على سرير إنعاش في مستشفيات البيضاء ومصحاتها الخاصة، إلى حلم بعد امتلاء جزء كبير منها، ونقص حاد في أطباء الإنعاش، إذ هناك من قام بطواف على المؤسسات الصحية بالعاصمة الاقتصادية ولم يجد سريرا يؤويه، رغم كل التضحيات التي تكون الأسرة مستعدة لتقديمها، ورغم العلاقات والنفوذ الذي يتوفر عليه كثيرون، إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على سرير ينجيهم من الموت، إلا بعد ساعات من البحث.

وتحدثت “الصباح” إلى أسرة عانت الأمرين من أجل حجز سرير لمصاب من أفرادها، وأكدت أنه لم ينفعها المال ولا العلاقات أو النفوذ في رحلة البحث، إذ قالت ممرضة في هذا الإطار، إنها عاشت ساعات في الجحيم قبل أن تحصل على سرير لوالدها، الذي أصيب بشكل مفاجئ بكورونا، وقالت المتحدثة ذاتها، إن أباها المسن لم يكن يعاني أي أعراض، إلى أن اشتد وضعه الصحي، إذ أكدت أنه واجه صعوبة كبيرة في التنفس، ما دفعها إلى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الذي تعمل فيه.

وأشارت الممرضة، إلى أنه قبل أن يجري اختبار “كوفيد”، تأكدت رفقة زملائها الأطباء من إصابته، بالنظر إلى الأعراض البادية عليه، وأضافت أنه وضع في العناية المركزة، لكن حالته ازدادت سوءا، وكان في حاجة إلى سرير إنعاش، وهو ما دفعها إلى مغادرة المستشفى، معللة ذلك بمعرفتها المسبقة أن والدها لن يحظى بالعناية اللازمة، لأن طبيبا واحدا فقط للإنعاش كان في الحراسة، وأكدت أنها خرجت تبحث عن سرير في المصحات، وعرضته على أزيد من ثلاث مصحات، دون جدوى، بدعوى أنها لا تقبل الحالات الحرجة.

ومن جهة أخرى، قال شخص آخر، تحدثت إليه “الصباح”، إنه مر من أحد أصعب المواقف في حياته، حينما خرج رفقة والده على متن سيارة إسعاف بحثا عن سرير إنعاش، إذ أكد أنه لم يكن يعلم يوما أن المؤسسات الصحية، تعيش ضعفا كبيرا إلا حينما عاش التجربة بنفسه، مضيفا أنه كان يعتقد أن الوضع مختلف عن الصورة التي يسوق لها في الإعلام، مبرزا أن والده دخل مصحة بعد إصابته بكورونا، وكان في العناية المركزة، لكن بعد مدة كان من الضروري أن يخضع للتنفس الاصطناعي، وهو ما دفع المصحة إلى إجباره على نقل والده إلى مكان آخر، لأن أسرة الإنعاش ممتلئة عن آخرها، موضحا أنه قضى أزيد من ثلاث ساعات قبل أن يجد سريرا في مستشفى مولاي يوسف.

عصام الناصيري