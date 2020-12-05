تسجيل 4118 إصابة جديدة بالمملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 4118 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3879 حالة شفاء، و48 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 376 ألف و738 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 327 ألف و693 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 85 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6184 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,6 في المائة.

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