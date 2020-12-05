إعادة تمثيل جريمة قتل تاجر بالحاجب

شهدت الحاجب، زوال الأحد الماضي، فصول إعادة تمثيل جريمة القتل التي راح ضحيتها تاجر سبعيني، بحضور ممثلي مختلف الأجهزة الأمنية وممثلي السلطات المحلية تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمكناس.

وتمكنت فرقة الشرطة القضائية بالحاجب، زوال الجمعة الماضي، من إيقاف خمسة أشخاص، من بينهم امرأتان، للاشتباه في تورطهم في جناية الضرب والجرح المفضيين للموت والسرقة الموصوفة والمشاركة وعدم التبليغ عن جناية.

وتم ذلك، إثر توصل المصالح الأمنية بمفوضية الحاجب منتصف الشهر الجاري، بإشعار من عائلة تاجر يبلغ من العمر 69 سنة، يفيد تعرضه لاعتداء شنيع من قبل مجهولين، قبل أن يفارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقته، فضلا عن سرقة مبلغ مالي وحلي ومجوهرات من داخل مسكنه.

وأسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وإيقافه، إذ كشفت إجراءات البحث التمهيدي أن الموقوف عرض الضحية للاعتداء الجسدي بتواطؤ وتحريض من الزوجة الثانية للهالك وشقيقيها، قبل أن يعمدوا إلى اختلاق سيناريو السرقة لتضليل مسارات البحث والتحري.

وأوردت المصادر ذاتها، أنه تم إيقاف الزوجة الثانية للضحية وشقيقتها وشقيقها، إضافة إلى شخص خامس شارك في الأعمال التحضيرية لهذا الفعل الإجرامي الشنيع، ولم يبلغ عنها. وجرى إيداع المتهمين الخمسة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الجريمة النكراء التي هزت المنطقة.

واعترف كل واحد من الجناة بالمنسوب إليه بمجرد اعتقالهم، مقرين بكل التفاصيل والمعلومات، إذ تقررت إحالتهم جميعا، على الوكيل العام لدى استئنافية مكناس، بعد وقت وجيز من إعادة تمثيل الجريمة، لتكييف التهم الموجهة إليهم، قبل إحالتهم على العدالة.

حميد بن التهامي (مكناس)