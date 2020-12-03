تساقطات ثلجية مهمة وموجة برد مصحوبة برياح قوية ابتداء من الجمعة

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن عددا من مناطق المملكة ستشهد تساقطات ثلجية مهمة وموجة برد مصحوبة برياح محليا قوية ابتداء من يوم غد الجمعة إلى غاية الأحد المقبل، بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أنه من المتوقع نزول تساقطات ثلجية مهمة ما بين 20 و40 سنتيمترا خلال 24 ساعة، بعمالات وأقاليم الحوز والحسيمة وأزيلال وبني ملال وبولمان وشيشاوة والحاجب وفكيك وكرسيف وإفران وجرادة وخنيفرة وميدلت وورزازات وصفرو ووجدة وتاوريرت وتازة وتنغير، وذلك من يوم الجمعة على الساعة الثالثة بعد الزوال، إلى يوم السبت على الساعة الحادية عشر ليلا.

وأضافت النشرة أنه من المتوقع أن تعرف عمالات وأقاليم الحوز وأزيلال وميدلت وبني ملال وبولمان وتنغير، موجة برد تتراوح درجاتها الدنيا ما بين ناقص 08 وناقص 03، ودرجتها العليا ما بين 01 و06 درجات، كما ستعرف عمالات وأقاليم الحسيمة وشيشاوة والحاجب وفكيك وكرسيف وإفران وجرادة وخنيفرة وورزازات وصفرو وتاوريرت وتازة، موجة برد تتراوح درجاتها الدنيا ما بين ناقص 02 و02 درجات، ودرجتها العليا ما بين 03 و08 درجات، وذلك من يوم الجمعة إلى بعد غد السبت.

وأشار المصدر كذلك إلى أن عمالات وأقاليم الحسيمة وبولمان وشفشاون وفحص-أنجرة وكرسيف وإفران والعرائش والمضيق-الفنيدق وميدلت ووجدة-أنجاد وصفرو وطنجة-أصيلة وتاونات وتاوريرت وتازة وتطوان، ستعرف رياحا محليا قوية ما بين 75 إلى 85 كلم في الساعة، ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الحادية عشر ليلا.

كما ستهم هذه الرياح المحلية القوية عمالات وأقاليم الحوز والحسيمة وأزيلال وبركان وشتوكة-آيت بها ودريوش وفكيك وكلميم وكرسيف وميدلت والناظور وورزازات ووجدة-أنجاد وسيدي إفني وتارودانت وتازة وتيزنيت، وذلك بعد غد السبت.