حجـز كوكايـين بمينـاء طنجـة

ضبط 35 كيلوغراما بحاوية موز قادمة من الإكوادور في اتجاه تركيا

تلقت مافيا الاتجار والتهريب الدولي للمخدرات الصلبة بين القارات، ضربة موجعة إثر فقدانها شحنات هامة من المخدرات القوية وصل وزنها حوالي 35 كيلوغراما من مادة الكوكايين الخام، التي حجزتها، زوال أول أمس (الثلاثاء)، مصالح الأمن الوطني وعناصر الجمارك المكلفة بمحاربة المخدرات بميناء طنجة المتوسط، بعد أن عثرت عليها معبأة بعناية فائقة داخل حاوية معدة للتصدير قادمة من أمريكا اللاتينية، يعتقد أن أصحابها المفترضين كانوا يعتزمون التوجه بها نحو أحد الموانئ التركية.

وأفاد مصدر جمركي مسؤول، أن عملية اكتشاف هذه الشحنة المهمة، تمت بناء على إخبارية توصلت بها مصالح الأمن الوطني من نظيرتها الأمريكية، تؤكد وجود مخدرات قوية داخل حاوية محمولة على متن باخرة قادمة من الإكوادور، إذ على ضوئها تعبأت العناصر الجمركية والأمنية المكلفة بمكافحة المخدرات بالميناء ذاته، وقامت بإنزال الحاوية المبلغ عنها، التي كانت معبأة بحوالي طنين ونصف من فاكهة الموز المعدة للتصدير إلى تركيا، في إطار التبادل التجاري بين البلدين، وأخضعتها لتفتيش دقيق بواسطة جهاز “السكانير”، الذي أبانت صوره عن وجود أجسام غريبة بجهاز التبريد الخاص بالحاوية، تبين بعد تفتيشه يدويا أنها عبارة عن صفائح بلاستيكية تحتوي على مادة الكوكايين الخام. وأضاف المصدر ذاته، أنه بعد اكتشاف هذه الكمية من المخدرات القوية، التي تقدر قيمتها في الأسواق الأوربية بملايين الأوروات، تم إخطار النيابة العامة والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة، التي قامت بحجز الكمية المضبوطة، وعملت على إحالة عينات منها على مختبر الشرطة العلمية بمعهد العلوم والأدلة الجنائية التابع للأمن الوطني، من أجل إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية وقياس نسبة تركيزها، فيما أمرت النيابة العامة المختصة بفتح بحث معمق في النازلة، للكشف عن الجهات المتورطة في هذه المحاولة الفاشلة، ورصد امتداداتها الإقليمية والدولية، خاصة بعد التحول الكبير في طبيعة أنشطة أباطرة هذا النشاط غير القانوني، الذين أصبحوا يشرفون على عمليات التهريب ومقايضة الكوكايين بالحشيش، باستخدامهم وسائل أكثر احترافية، عبر استعمال تقنيات الاتصال الحديثة والأسلحة النارية.

وتندرج هذه العملية في سياق علاقات التعاون الفعال بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الأمريكية، في مختلف المجالات والميادين الأمنية، لاسيما في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وتحديدا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

المختار الرمشي (طنجة)