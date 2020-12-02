أرشيف المغرب يستعيد تاريخ البيضاء

تنظم مؤسسة “أرشيف المغرب”، انطلاقا من أمس (الاثنين) وإلى 31 مارس المقبل، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للأرشيف، معرضا للصور والوثائق الفريدة تحت عنوان “أرشيفات الدار البيضاء”.

وأوضحت المؤسسة في بلاغ لها أن هذا المعرض، الذي يأتي تثمينا للأرصدة المحفوظة لديها، يهدف إلى إحياء الذاكرة الحضرية والعمرانية لمدينة الدار البيضاء وتثمين موروثها التاريخي والثقافي الزاخر، مضيفة أن هذا المعرض يشكل مناسبة مثالية للغوص في ذاكرة وتاريخ هذه المدينة العريقة، خاصة في ما يتعلق بالفترة الممتدة من نهاية القرن التاسع عشر وطيلة الحقبة الاستعمارية، وعبر إبراز مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية التي طبعت المدينة خلال هذه المرحلة.

وسيتم ذلك من خلال استعراض مجموعة من الصور والوثائق المنتقاة من ظهائر وقرارات وزارية وخرائط وتصاميم معمارية، توثق لهذه الفترة التاريخية المهمة.

وأضاف البلاغ أنه موازاة مع فتح المعرض حضوريا لفائدة الزوار، ابتداء من اليوم (الثلاثاء)، فاتح دجنبر، شرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ونظرا للظرفية الوبائية الراهنة، ارتأت المؤسسة أن توفر لعموم المهتمين الذين قد يتعذر عليهم التنقل إلى رواق الأرشيف بالمؤسسة، معرضا في صيغة رقمية ثلاثية الأبعاد على موقعها الإلكتروني الرسمي، وعبر صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي.

ع . م