“ستاند آب” يفسخ عقد الكرويتي

أشرف على تأطير المشاركين لأسابيع ومصادر أكدت أنه أظهرهم دون المستوى المطلوب

فسخت الشركة المنتجة لبرنامج “ستاند آب”، لصالح القناة “الأولى”، العقد الذي كان يجمعها بالفكاهي المغربي جواد الكرويتي، والذي كان من المشرفين على “كوميديا شو”، بعدما أشرف على تأطير المشاركين في البرنامج لأكثر من ثلاثة أسابيع.

وقالت مصادر مطلعة إن الشركة المنتجة، أعطت الكرويتي صلاحيات كثيرة في الإشراف على المشاركين وتقديمهم في المستوى المطلوب، سيما أنه كان يرأس الخلية، إلا أنه “فشل” في مهمته، ما دفع الشركة إلى فسخ العقد معه.

وكشفت المصادر ذاتها أن الكرويتي، لم يلتزم بما تعهد به، سيما أن المشاركين في نسخة 2020 من البرنامج، لم يظهروا خلال البرايمات الأولى بالمستوى المطلوب، وهو ما يمكن أن يؤثر على مستوى البرنامج.

وتابعت المصادر ذاتها حديثها بالقول إن الشركة المنتجة، وبعد فسخ العقد مع الكرويتي، أعطت مهمة الإشراف على المشاركين في البرنامج للفكاهي صويلح وأيضا لمحمد الكامة، والذي التحق أخيرا بفريق العمل، إلى جانب سفيان النعيمي، المتوج بلقب البرنامج في إحدى دوراته.

وحاولت “الصباح” الاتصال بجواد الكرويتي من أجل الاستماع إلى وجهة نظره، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.

وستشرع القناة “الأولى” في بث أول برايمات البرنامج، خلال الأيام المقبلة، سيما أنها شرعت في الترويج للبرنامج في نسخته الجديدة.

وصور طاقم البرنامج “ستاند آب” خمسة برايمات، كما يواصل حاليا تصوير الباقي وذلك في ظل تدابير احترازية مشددة، مع إخضاع الطاقم بأكمله إلى تحاليل مخبرية للكشف عن فيروس كورونا.

ولجأ القائمون على البرنامج، في إطار التصدي لفيروس كورونا، إلى إيواء كل المشاركين رفقة المدربين في إقامة بضواحي البيضاء، مع احترام شروط التباعد والسلامة، وإخضاعهم جميعا لتحاليل الكشف عن الفيروس أسبوعيا.

وشرع أعضاء لجنة تحكيم البرنامج، ويتعلق الأمر بمحمد الخياري ونورا الصقلي ولطيفة أحرار، في نشر بعض المشاهد من تصوير البرايمات، قبل أن يدعوا متابعي صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انتظار موسم جديد من “ستاند آب” كله مفاجآت.

إ. ر