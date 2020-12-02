الشربيني في “قصر النيل”

استقرت النجمة دينا الشربيني على سيناريو “قصر النيل” من تأليف محمد سليمان عبد الملك لدخول غمار المنافسة خلال رمضان المقبل. ورشح المخرج خالد مرعي الفنان محمد ممدوح وأحمد حاتم للمشاركة في البطولة أمام دينا الشربيني، لكن لم يتم التعاقد معهما رسميا حتى الآن. يشار إلى أن دينا الشربيني قدمت آخر أعمالها “لعبة النسيان” سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة أحمد داود، وإنجي المقدم.

الفقي في “لؤلؤ”

أوشكت النجمة نيرمين الفقي على الانتهاء من تصوير مسلسل “لؤلؤ” بمدينة الإنتاج الإعلامي. وتدور أحداث مسلسل “لؤلؤ” في 40 حلقة، ويشارك في بطولته مي عمر، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، ومحمد الشرنوبي، وإدوارد، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وحمدي هيكل. واعتذرت نيرمين الفقي عن المشاركة في “نسل الأغراب”، المتوقع عرضه رمضان المقبل.