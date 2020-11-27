أمينة تعود بـ “جو تو كيت”

أطلقت، أخيرا، الفنانة أمينة عملا غنائيا جديدا يحمل عنوان “جو تو كيت” أو”أفارقك”، صورته على طريقة الفيديو كليب وطرحته على قناتها الرسمية على “يوتوب”.

واختارت الفنانة أمينة أن يكون موضوع فيديو كليب الأغنية مختلفا، إذ اتفقت رفقة المخرجة ناريمان على أن تكون فكرة أن علاقة الحب التي يتم التغني بها في العمل شبيهة بالعلاقة مع السيجارة، التي تحمل كثيرا من السلبيات إلى مستعملها، إذ تحاول المحبوبة جاهدة وضع حد لها، لكن الأمر يتطلب وقتا طويلا.

وأطلقت الفنانة أمينة قبل فترة أغنية بعنوان “هذا حلمي”، وهو عمل ذو طابع عاطفي للتعبير عن مشاعر الفراق والرغبة في اللقاء مجددا.

وتعتبر “هذا حلمي” ثاني أغاني ألبوم الفنانة أمينة بعنوان “كونفيدونس” أو “الثقة”، وهي عمل تولت تلحينه وأداءه وتعاونت فيه مع كاتب الكلمات اللبناني علي إبراهيم.

وتجمع الفنانة أمينة بين كتابة الكلمات والتلحين والغناء بعدة لغات منها العربية والفرنسية والإنجليزية، حيث سبق أن تعرف عليها الجمهور في عدة أعمال قدمتها من قبل.

جدير بالذكر أن الفنانة أمينة من مواليد الرباط سنة 1988، سبق أن أحيت حفلات بعدة دول منها فرنسا، التي وقفت على خشبات كثير من مسارحها وأيضا دبي، حيث أحيت أول حفل لها بها سنة 2019 ضمن فعاليات مهرجان “كوز آرت فيست”، كما تلقت دعوة ثانية للمشاركة فيه يناير الماضي.

أ. ك