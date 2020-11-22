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الرصد الوبائي … 3979 إصابة
أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الأحد، عن تسجيل 3979 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3746 حالة شفاء، و60 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 324 ألف و941 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 270 ألف و457 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 82.9 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5316 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,6 في المائة.
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