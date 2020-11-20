رئيس لجنة الخارجية والدفاع الفرنسي: نقف مع المغرب للمطالبة بحرية الحركة في الكركرات

قال كريستيان كامبون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الجمعة، إن فرنسا تقف إلى جانب المغرب “أفضل حليف لها” في إفريقيا، للمطالبة بحرية حركة المرور في منطقة الكركرات.

وكتبت كامبون في تغريدة على “تويتر” عقب لقاء جمعه مع سفير المغرب في فرنسا، شكيب بنموسى، إن “فرنسا تقف إلى جانب المغرب للمطالبة بحرية حركة المرور في منطقة الكركرات (الحدود المغربية الموريتانية)، والحفاظ على وقف إطلاق النار مع البوليساريو. المغرب هو أفضل حليف لفرنسا في إفريقيا”.

وكان كامبون، وهو أيضا رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية-المغربية بمجلس الشيوخ، قد جدد باسم المجموعة، بينما كان التوتر في أوجه بمنطقة الكركرات، التي قامت عصابة “البوليساريو” بإغلاقها، دعوته إلى “حل سلمي متفاوض بشأنه (لقضية الصحراء المغربية) تحت رعاية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يستلهم من مقترح الحكم الذاتي الموسع الذي تدعو إليه المملكة”.

وأكد أنه “على مدى 45 عاما، بذلت المملكة المغربية جهودا جبارة من خلال الاستثمار في السكن، والصحة، والتعليم، والأنشطة الاقتصادية والمرافق العمومية، كما عاينت مجموعة الصداقة الفرنسية-المغربية بمجلس الشيوخ حين تواجدها هناك (…)، تحتاج الساكنة المدنية في هذه المنطقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل العيش بسلام في هذا الجزء من العالم”.