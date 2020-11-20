أولمبيك مراكش يواصل رحلة الكأس

اجتاز أولمبيك مراكش لكرة القدم، أحد أندية القسم الأول هواة شطر الجنوب، الدور الثالث من منافسات كأس العرش، بعد تغلبه السبت الماضي، على ضيفه شباب هوارة، بملعب 20 غشت بمراكش، بهدفين لصفر.

وتقدم لاعبو الأولمبيك بهدف صلاح الدين الزويتني، في بداية الشوط الثاني، قبل أن يضاعف زميله عبد اللطيف البجاني، النتيجة لصالح الأولمبيك، بإحرازه الهدف الثاني، منتصف الشوط ذاته.

وتألق يوسف بادزي، حارس أولمبيك مراكش، بشكل لافت، بعد أن تصدى لضربة جزاء، حصل عليها شباب هوارة، في الوقت بدل الضائع من المباراة.

ومن جانب آخر، يعقد الفريق المراكشي، عصر اليوم (الثلاثاء)، جمعه السنوي، بدار الثقافة الحي الحسني، في أعقاب موسم نافس خلاله الفرق على الصعود إلى القسم الوطني هواة، إلى الدورات الأخيرة.

عادل بلقاضي (مراكش)