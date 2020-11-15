الكركرات … فنانون تشكيليون يعبرون عن تجندهم وراء الملك واستعدادهم للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة

عبر الفنانون التشكيليون، المنضوون تحت لواء النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين، والجمعية المغربية للفنون التشكيلية، عن تجندهم وراء جلالة الملك محمد السادس، واستعدادهم للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة من طنجة الى الكويرة.

وثمن بلاغ مشترك للنقابتين، صدر إثر عملية تأمين القوات المسلحة الملكية لمنطقة الكركرات، حكمة وتبصر جلالة الملك، معبرين عن استعدادهم الكامل لتلبية نداء الواجب الوطني.

كما عبرت النقابتان عن اعتزازهما بالاحترافية التي أبان عليها الجنود المغاربة، وقدرتهم على الحفاظ على الهدوء وضبط النفس في مواجهة الاستفزازات اللامسؤولة الصادرة عن مجموعة من “الخونة”.

وقالت النقابتان، في هذا الصدد، “نغتنم هذه المناسبة للتعبير عن مساندتنا لشجاعة ووطنية جنودنا البواسل”.