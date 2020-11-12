تسجيل 6195 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 6195 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و4297 حالة شفاء، و64 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 276 ألف و821 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 226 ألف و40 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4570 حالة.

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