أيت منة يوجه صفعة جديدة للزيات

وجه هشام أيت منة، رئيس شباب المحمدية لكرة القدم، صفعة جديدة لجواد الزيات، رئيس الرجاء.

ونجح أيت منة في التوقيع، قبل قليل ليحيى لعمش، لاعب أمل الرجاء والمنتخب الوطني، والذي يوصف ببانون الصغير، ويبلغ من العمر 18 سنة.

واستغل أيت منة تهور مسؤولي الرجاء، وعدم توقيعهم لعقود من لاعبين صاعدين، وغياب التواصل مع مسؤولي النادي، وطاقم الفريق الأول.

وقالت مصادر من داخل الرجاء إن المسؤولين الاداىيين والتقنيين بالرجاء لا يردون على مكالمات اللاعبين، ولا يعدون أي تقارير عنهم.

وتعاقد أيت منة هذا الأسبوع مع الموهبة أسامة الزمراوي، ويقترب من التعاقد مع حميد أحداد، ما يزيد الضغط على مكتب الزيات.

ع.م