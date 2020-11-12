مدير فايزر باع أسهما في يوم الإعلان عن نتائج اللقاح

باع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا أسهما تبلغ كلفتها 5,6 مليون دولار في شركة الأدوية الأميركية في نفس اليوم الذي أعلنت فيه عن نتائج واعدة للقاح ضد كوفيد-19، حسبما أظهرت إقرارات مالية.

لكن الشركة قالت إن البيع كان جزءا من خطة تصفية دورية معدة مسبقا عندما يصل السهم إلى سعر معين.

ووفقا لإفصاح مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية باع بورلا 132,508 سهما بسعر 41,94 دولارا للسهم الاثنين بقيمة إجمالية 5,6 مليون دولار.

كما باعت نائبة الرئيس التنفيذي في الشركة سالي سوسمان حوالى 43662 سهما بإجمالي 1,8 مليون دولارا.

ارتفعت أسهم شركة فايزر بأكثر من سبعة بالمئة بعد أن سجلت زيادة بأكثر من 15 بالمئة الاثنين عندما أعلنت شركة الأدوية أن التجارب أظهرت أن لقاحها الذي يجري تطويره بالتعاون شركة بايونتيك الألمانية أثبت فاعلية بنسبة 90 بالمئة.

ولم ترد الشركة على طلب من وكالة فرانس برس للتعليق على الأمر، لكن متحدثا أبلغ شبكة “سي إن إن” أن المبيعات مرتبة مسبقا.

وقالت الشركة إنه تقرر البيع بهذا السعر مسبقا كجزء من إدارة الشؤون المالية لموظفيها.

ويهدف الإجراء لحماية المديرين التنفيذيين من اتهامات بالتداول من الداخل.