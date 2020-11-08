إيقـاف دركـي بسيـدي بنـور

أحالت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية لسيدي بنور، دركيا يعمل بالمركز الترابي بالجماعة الترابية بوشان، على وكيل الملك على خلفية تسببه في حادث سير، وهو في حالة سكر.

وأوقفت عناصر الأمن بسيدي بنور الدركي، بعد أن كاد يتسبب في كارثة، بقيادة سيارته بسرعة جنونية، قبل أن يفقد التحكم فيها ويصطدم بقوة بشجرة، ما أدى إلى اقتلاعها من جذورها.

وفور إشعارها بوقوع الحادثة، حلت بالمكان العناصر الأمنية بسيدي بنور، وبعد معاينتها لحالة الدركي المتسبب في الحادث، تم إشعار وكيل الملك بابتدائية المدينة، فأمر بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، كما تم إشعار القيادة العامة للدرك الملكي بالواقعة ،على خلفية خرقه حالة الطوارئ الصحية، ومغادرته مكان عمله دون ترخيص. يشار إلى أن الدركي الموقوف يشغل منصب نائب قائد مركز الدرك الملكي ببوشان، بإقليم الرحامنة.

أحمد سكاب (سيدي بنور)