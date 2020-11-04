إعفاء الوداد والرجاء من الدور التمهيدي

أعفت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، الرجاء والوداد، من الدور التمهيدي لمنافسات عصبة الأبطال.

وصنفت “كاف” الوداد والرجاء بالمستوى الأول، إلى جانب الترجي والصفاقسي والأهلي والزمالك، ومازيمبي وفيتا كلوب وصانداونز وإنيمبا النيجيري وبريميرو أغوستو، وفي المستوى الثاني أشانتي كوتوكو الغاني، وبلاتينيوم ستارز من زيمبابوي، ونكانا ديفيلز الزامبي، والمريخ والهلال، وأهلي طرابلس الليبي، وشباب بلوزداد، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ويتشكل المستوى الثالث من الغواميس الإستواني ونواذيبو الموريتاني، وريمهو البوركينابي، وأسكو كارا التوغولي، أما المستوى الرابع فيتكون من الغزال التشادي وريال بانغول الغامبي، وشبيبة سان بيير من جزيرة لارينيون والفوسا الملغاشي، والرصاصات من مالاوي.

ن. ك