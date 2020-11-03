الرئيس المالي يعبر عن إمتنانه للملك لدعمه لبلاده

عبر الرئيس المالي، باه نداو عن امتنانه الكبير للدعم الموصول الذي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يقدمه لبلاده، لا سيما خلال الأزمة السياسية والاجتماعية التي شهدتها البلاد في الشهور الماضية.

وخلال استقباله، الاثنين لسفير المملكة المغربية بباماكو حسن الناصيري، عبر الرئيس المالي أيضا عن تقديره البالغ ل “أسلوب ونجاعة المقاربة المغربية”.

وفي هذا الصدد، أشاد بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى دعوة زعماء دينيين يوم 29 شتنبر الماضي للاجتماع بباماكو، من أجل دعم السلطات الانتقالية في بلاده.

كما أعرب الرئيس باه نداو، عن تطلعه للاعتماد، على التضامن الفعال والمعهود للمغرب، قصد تفعيل الأهداف المسطرة، سواء بالنسبة للمرحلة الانتقالية أو للسلطات الجديدة.

وخلال هذا اللقاء، الذي تميز بحضور المساعدين الأقربين للرئيس المالي، تم استعراض العلاقات الثانئية وسبل تمتينها وإضفاء دينامية جديدة عليها.

وعبر الجانبان عن ارتياحهما للزخم الكبير الذي تشهده العلاقات بين الدولتين خلال السنوات الأخيرة.

يذكر أن المغرب يعتبر أحد أهم الشركاء لدولة مالي التي ينشط بها فاعلون اقتصاديون مغاربة في مختلف المجالات وهو ما مكن الجانبين من إنجاز مشاربع مهمة في هذا البلد.