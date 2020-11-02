إسباني وبرتغالي بطاقم تطوان

الفريق استعاد المرابط وتعاقد مع الفيلالي وسرح الوردي

تعاقد المغرب التطواني مع المدرب التقني الإسباني أنطونيو ريشي كازورلا، بعقد يمتد لموسم واحد، لشغل مهام المدرب المساعد لمواطنه خوصي ماكيدا.

واشتغل كازورلا مدربا لجميع الفئات العمرية والفريق الأول لريال مايوركا، بالدرجة الثانية الإسبانية، وعمل مدربا مساعدا لليفانتي بالدوري الإسباني، وبالاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي بالدوري المصري، وخاض تجربة بالدوري السعودي.

وتعاقد الفريق التطواني أيضا، مع المدرب التقني البرتغالي هيلدر جوزي دي أوليفيرا، لموسم واحد قابل للتجديد، ليشغل مهام مدرب لحراس المرمى، خلفا للمدرب عبد الحق الكتامي، الذي انتهى عقده مع الفريق.

وأشرف هيلدر جوزي، الحارس السابق لأكاديميكا وجيل فيسينتي بالدوري البرتغالي الممتاز، على تدريب حراس مرمى أكاديميكا البرتغالي، كما اشتغل بالاتحاد البرتغالي لكرة القدم في مجال تكوين حراس المرمى، وخاض تجربة احترافية بالبطولة مع الدفاع الحسني الجديدي.

من ناحية أخرى،عزز الفريق التطواني تشكيلته بيحيى الفيلالي، الحارس السابق للمغرب الفاسي والدفاع الحسني الجديدي، البالغ من العمر 30 سنة، بعقد يمتد لموسمين.

واستعاد الفريق مدافعه الأيسر أنس المرابط (27 سنة)، الذي توج معه بالبطولة موسم 2014/2013، وشارك معه في كأس العالم للأندية، قبل أن يغادره في نهاية موسم 2015 /2016، وخاض تجربة بالوداد الرياضي والجيش الملكي ومولودية وجدة والنادي القنيطري.

وبدأ الفريق في فسخ عقود بعض اللاعبين، أولهم المهاجم عدنان الوردي الذي قبل فسخ عقده وديا.

وانطلقت تداريب الفريق، الاثنين الماضي، بملعب سانية الرمل، تحت قيادة المدرب الإسباني خوان خوصي ماكيدا، إذ عرفت غياب المهاجم المالي عبدولاي سيسوكو دون مبرر.

محمد السعيدي (تطوان)