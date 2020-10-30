سرقة قوارب لاستعمالها في الهجرة

علم من مصدر مطلع أن قاربا للصيد التقليدي تمكن، أخيرا، من الوصول إلى ميناء موتريل جنوب إسبانيا، بعدما انطلق الخميس الماضي من ميناء الحسيمة وعلى متنه مالايقل عن ستة بحارة. وحسب المصدر نفسه فإن قارب الصيد المصنف بقطاع الصيد التقليدي والذي يحمل من الأسماء “جابر” أبحر انطلاقا من ميناء الحسيمة، في رحلة صيد، قبل أن تتحول الأخيرة إلى عملية للهجرة غير الشرعية. وأضاف المصدر ذاته أن القارب تعرض لعطل في المياه الإقليمية الإسبانية، ماجعل طاقمه يطلق نداء استغاثة، تلقته مصالح الإنقاذ التابعة للبحرية الإسبانية، التي سخرت خافرة للبحث، حيث تمكنت من العثور على القارب وإنقاذ طاقمه الذي جرى نقله باتجاه ميناء موتريل.

وتعرض القارب ذاته في وقت سابق للسرقة من قبل منظمي الهجرة السرية قبل أن يتم استرجاعه من قبل مالكه بالحسيمة، بعد مساع قامت بها الغرفة المتوسطية ومندوبية الصيد البحري بالحسيمة لدى السلطات الإسبانية.

جمال الفكيكي (الحسيمة)