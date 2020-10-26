“دار بوعزة” … ملاذ المحجور عليهم

يقصدها البيضاويون في “الويكاند” متحدين “الباراجات” للشرب والسهر والاستمتاع بأجواء شواطئها

بحلول عشية الجمعة، معلنة اقتراب عطلة “الويكاند»، يبدأ البيضاويون استعداداتهم للهجرة الجماعية نحو «دار بوعزة»، أو “دارب»، مثلما يطلق عليها المقيمون بالمنطقة، متحدين جميع الحواجز و”الباراجات» الأمنية المؤدية إليها، والتي تمنع غير سكانها من ولوجها، في إطار إجراءات الإغلاق التي تخضع لها البيضاء، من أجل السيطرة على انتشار «كورونا» وارتفاع عدد الإصابات بالفيروس. إنها ملاذ البيضاويين المحجور عليهم، وفي الورقة التالية بعض شهاداتهم:

على بعد كيلومترات فقط من العاصمة الاقتصادية، يعيش سكان “دار بوعزة» وضعا مختلفا تماما عن سكان البيضاء. محلات الشواء المعروفة بالمنطقة والمطاعم والمقاهي والأسواق الموجودة بمحيطها، لا تقفل أبوابها إلا في الحادية عشرة ليلا، عكس البيضاء، التي يمنع فيها التجول على المواطنين في العاشرة مساء، بعد أن تتوقف الحركة والنشاط الاقتصادي تماما مع حلول الثامنة مساء. ف»دار بوعزة» غير محسوبة على جهة البيضاء سطات، وبالتالي، فهي لا تخضع لإجراءات الحجر الصحي المخفف المفروض على العاصمة الاقتصادية، نظرا لوضعيتها الوبائية المستقرة.

ولأن البيضاويين ملوا الإقفال عليهم في بيوتهم بسبب الفيروس اللعين، واستاؤوا من إقفال مخارج ومداخل مدينتهم، توصلوا إلى هذا الحل السحري، الذي يسمح لهم باستنشاق هواء الحرية، مع كل نهاية أسبوع، يستعدون لها كما يجب، قبل أن يعودوا أدراجهم، استعدادا لأسبوع جديد من الحجر.

“الشلة” و”الوناسة”

كريم، واحد من الذين يحملون حقائبهم وسياراتهم ابتداء من الجمعة، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع ب”دار بوعزة». يكتري، مثلما قال في لقاء مع “الصباح”، «فيلا» أو شقة بالمنطقة، يجهزها بما لذ وطاب من طعام وشراب ومأكولات، مصطحبا معه «شلة» من الأصدقاء والصديقات من أجل الرفقة و”الوناسة». وبعد أن يحطوا الرحال في الشقة، يتوجهون نحو أحد مطاعم المنطقة، التي تقفل في الساعة 11 ليلا، لتناول المشروب، قبل أن يعودوا أدراجهم حوالي العاشرة لاستكمال سهرتهم بالبيت، إلى ساعات متأخرة من الليل. في الصباح، يقومون بجولات على الشاطئ القريب، إما مشيا أو ركضا، قبل أن يقصدوا أحد المطاعم القريبة بأحد الشواطئ الخاصة، حيث يتناولون الغذاء قبالة البحر، قبل أن ينتقلوا مباشرة بعدها إلى “الأبيرو»، ثم العشاء، فالسهرة المنزلية. أما يوم الأحد، فيستيقظون في ساعة متأخرة، يجمعون الحقائب ويقصدون أقرب مقهى من أجل الفطور قبل أن يتوجهوا عائدين من جديد، نحو البيضاء.

مخالفة كل أسبوع

سألته “الصباح” عن الكيفية التي يتخلصون فيها من “الباراجات» المؤدية إلى المنطقة، والتي تمنع المرور دون ترخيص من السلطة، على غير سكانها، فأجاب «أحيانا، لا يوقفنا أحد. وأحيانا أخرى، نتدبر أمرنا ونؤدي مبلغ المخالفة، ثم نمر معززين مكرمين نحو وجهتنا. نحن مستعدون لأداء المخالفة كل أسبوع. المهم أن نخرج من حالة الضجر والكآبة التي أصبحت تسببها لنا مدينتنا بسبب حالة الطوارئ الصحية والحجر المفروض عليها، والذي لم يعتده أهلها ولا يمكن أبدا أن يستأنسوا به، مهما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس بينهم”.

الاحتيال على الحواجز الأمنية

الشيء نفسه يقع مع كريمة، التي لا تتخيل أن تظل في عطلة نهاية الأسبوع أسيرة المنزل رفقة زوجها. فهما يحتاجان، بعد أسبوع عمل شاق، إلى التخلص في نهايته من “الستريس» والتعب، واستنشاق نسمة هواء عليلة، بعيدا عن صخب البيضاء وضوضائها. تأخذ سيارتها رفقة زوجها ويتوجهان مساء الجمعة نحو “دار بوعزة». زوجها يعرف طرقا توصله إلى وجهته بأحد مطاعم المنطقة، دون المرور من «الباراجات» الموجودة بكثرة على طول الطريق، قبل أن يعودا أدراجهما بعد العشاء إلى المنزل، ليبيتا ليلتهما رفقة الأبناء، ثم يلجآن إلى الحيلة نفسها صباح الغد، ومع نهاية كل أسبوع. “لحد الآن، ما عمرنا ما حصلنا. وحتى لو كنا سنضطر لأداء مبلغ المخالفة، فليس مهما. الأهم، يخليونا ندوزو وما يرجعوناش»، تقول كريمة، في اتصال مع «الصباح».

نورا الفواري