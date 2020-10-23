إعلان البيضاء مدينة مغلقة

أعلنت ولاية جهة الدار البيضاء – سطات، الجمعة، ضرورة سلك الطريق السيار المداري الخارجي، لمستعملي الطريق، الذين لا يتوفرون على رخصة استثنائية ، أثناء مرورهم بعمالة الدار البيضاء صوب اتجاهات أخرى.

وذكر بلاغ للولاية، أن هذا القرار يدخل في إطار التدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشار وباء كوفيد-19، وتفعيلا للمقتضيات التنظيمية القاضية بإغلاق منافذ عمالة الدار البيضاء، وإخضاع التنقل منها وإليها لرخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة.

وفي هذا السياق أوضح المصدر ذاته أنه يتعين على مستعملي الطريق القادمين من مختلف المدن المغربية والمتوجهين صوب باقي المدن عبر مدينة الدار البيضاء، سلك الطريق السيار المداري الخارجي في حالة عدم توفرهم على رخصة تنقل استثنائية تتيح لهم دخول المدينة.

ونبه البلاغ إلى أن عدم احترام القرار يقع تحت طائلة المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في أحكام المرسوم المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، لذلك فإن مصالح الولاية تهيب بالمواطنين ضرورة التفاعل الإيجابي والانخراط بكل التزام ومسؤولية في الجهود الرامية إلى الحد من انتشار الوباء.