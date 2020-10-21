غموض يلف اختيار مديري وكالات حضرية

قالت مصادر نقابية إن موظفة نافذة في وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، تروج أخبارا مفادها أن نتائج اختيار مديرين جدد لثلاث وكالات حضرية بمكناس والناظور وطنجة، حسم أمرها.

وطلب نقابيون من نزهة بوشارب، الوزيرة الوصية على القطاع، فتح تحقيق في هذا “الزعم”، وترتيب الجزاء الإداري، خصوصا أن ما يؤكد الزعم نفسه أن المباراة شابها الكثير من اللبس والغموض، منذ الإعلان عن تاريخ الشروع في إيداع ملفات المترشحين في 12 غشت، إذ فوجئ الجميع بتكليف موظفة بالموضوع من قبل الكتابة العامة، في حين أن مصلحة الضبط هي المؤهلة لتلقي الملفات، ما يؤكد أن جهات نافذة في الوزارة تعمل بعيدا عن توجهات الوزيرة، كانت حريصة على أن تظل جميع مراحل المباراة طي الكتمان.

وارتفع منسوب الشكوك في نزاهة وشفافية المباراة، عندما شكلت موظفة نافذة لجنة “سرية”، كلفت بدراسة الملفات وانتقاء من تراه مؤهلا لإجراء المقابلة، دون الكشف عن المعايير المعتمدة في تقييم ملفات المترشحين، وهي كلها أشياء جرت بعيدا عن عيون الوزيرة الحركية.

وشددت المصادر نفسها على أن الموظفة النافذة تصر على خرق المادة 9 من مرسوم رقم 412-12 بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 12-02 في ما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة.

عبد الله الكوزي