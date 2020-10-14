زوران يغادر “الماط” بشكل مفاجئ

المدرب في طريقه إلى الهلال السوداني والغازي ينفي وجود خلافات مالية

غادر الصربي، زوران مانولوفيتش، المغرب التطواني، بشكل مفاجئ، بعد أقل من عشرين يوما على التعاقد مع الفريق مشرفا عاما.

وتضاربت الآراء حول أسباب المغادرة، بين من يؤكد أنها بسبب خلاف مالي، ومن أرجعها إلى تلقي زوران عرضا مغريا من فريق عربي.

وحاول “الصباح”، الاتصال بمحمد رزقي، وكيل المدرب، إلا أن هاتفه المحمول ظل يرن دون رد.

وعلمت “الصباح” من مصادر متطابقة، أن زوران، دخل في مفاوضات متقدمة، مع عميد الأندية السودانية، الهلال، ولم يعد تفصله عن الفريق سوى جزئيات بسيطة.

من جهته، أكد رضوان الغازي، رئيس فريق المغرب التطواني، أنه حاول إقناع زوران بالبقاء في منصبه، لحوالي ثلاث ساعات في اجتماع عقده معه، صباح أول أمس (الاثنين)، غير أنه أصر على الرحيل.

وأوضح الغازي في تصريح لقناة المغرب التطواني، أن رحيل زوران لا علاقة له بأي مشاكل مالية أو خلافات مع اللاعبين، بل أكد أنه اتخذ قراره لأسباب شخصية وأصر على الرحيل.

وتعاقد زوران مع المغرب التطواني، قبل حوالي عشرين يوما، مشرفا عاما، خلفا لرضى حكم، الذي قدم عملا كبيرا داخل “الماط”.

ن. ك