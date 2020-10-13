النصب على أندية باسم شركات ألبسة عالمية

عقود مزيفة بالملايين بين سماسرة وفرق بالبطولة مقابل عمولات تنتهي باختفاء الوكيل

يتربص “سماسرة”، يقدمون أنفسهم ممثلي شركات ألبسة رياضية شهيرة، بأندية البطولة لتوقيع عقود وهمية، بغية الاستفادة من عمولات مالية هامة، ويضعون مسؤولي الفرق في مأزق عمليات نصب كبيرة.

وعلمت “الصباح”، من مصادر مطلعة، أن جشع هؤلاء “السماسرة”، وصل بهم إلى حد توقيع عقود وهمية مع أندية، مع وعود بتوفير ألبسة رياضية للفريق الأول، وباقي الفئات الصغرى، بجودة عالية، من علامات رياضية عالمية، قبل أن يختفي المعني بالأمر دون عودة، بعد تسلمه عمولة.

وحسب معلومات “الصباح”، فإن بعض مسؤولي الأندية فضلوا الذهاب للقضاء بغية إنصاف أنديتهم، ووضعوا شكاية ضد مجهول، وأن الأبحاث جارية لتحديد المسؤولين عن عمليات النصب هذه.

وفي السياق نفسه، أكد مصدر آخر لـ “الصباح” أن الأندية الوطنية باتت تفضل توقيع عقود مع شركات وطنية للألبسة الرياضية، خوفا من الوقوع في فخ عملية نصب جديدة، وهو ما أنعش هاته الشركات الوطنية، التي تتعامل باحترافية وبالتزام مع كل الفرق الوطنية، بل أصبحت تنشط في دول إفريقية أخرى.

وحسب المصدر نفسه، فإن قيمة العمولات التي تلقاها السماسرة مقابل توقيع عقود وهمية، تصل في بعض الأحيان إلى 200 ألف درهم، إذ يعد “السمسار” مسؤولي الأندية بأنه سيعمل وسيطا بينهم وبين الشركة الأم، قبل أن يختفي عن الأنظار.

وأوضح المصدر ذاته أن بعض الوسطاء الفعليين متذمرون بدورهم من هذه العملية، إذ يحثون الأندية على وضع شكايات لدى الأمن، بعد التعرض لعملية نصب، بغية إبعاد الشبهات عنهم و”تنظيف” مهنتهم.

وتنشط هذه العمليات قبل بداية كل موسم رياضي، إذ تبحث الأندية عن توقيع عقود جديدة لتوفير الألبسة الرياضية للاعبيها ولكل فئاتها الصغرى. وبسبب ارتفاع عدد عمليات النصب، فإن الأندية صارت تضم بين مفاوضيها محامين متخصصين، بغية توريط المسؤولين عن هذه الجرائم، بل وتجبر الوكيل المعتمد لشركات ألبسة عالمية، على توفير العقد المبرم بينه وبين الشركة الأم، على أن يكون أصليا وموقعا من الطرفين.

العقيد درغام