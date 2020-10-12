المحمدية… “ريمونتادا” تاريخية

ثورة قادت الفريق إلى القمة بعد الصعود في أربعة مواسم متتالية

أكمل شباب المحمدية مسلسل عودته إلى واجهة كرة القدم الوطنية، الذي بدأه قبل أربع سنوات، بقيادة رئيسه هشام أيت منة، بصعوده إلى القسم الأول الجمعة الماضي، بعد فوزه على الاتحاد البيضاوي، بثلاثة أهداف لواحد، ضمن الدورة الأخيرة من بطولة القسم الثاني.

ونجح شباب المحمدية في تحقيق الصعود في أربعة مواسم متتالية، من القسم الأول هواة، إلى القسم الوطني هواة، ومنه إلى القسم الثاني، ثم إلى القسم الأول.

من القعر إلى القمة

في موسم 2015 – 2016، تسلم أيت منة فريقا مثقلا بالمشاكل المالية والتسييرية، وغارقا في الصراعات بين مسيريه ومحيطه، ما جعله يتقهقر إلى القسم الأول هواة، فنجح في لم شمله، وحل مشاكله، لتنطلق، بذلك، صحوة قادت الفريق من الهواة إلى القسم الأول للبطولة الاحترافية.

وصار الفريق، منذ ذلك الوقت، قبلة للعديد من المواهب الكروية، بحكم الحوافز المالية والاستقرار، ما سهل عليه تحقيق الصعود أربع مرات متتالية.

ونجح ثلاثة لاعبين من المجموعة الحالية في تحقيق الصعود مع الفريق طيلة المواسم الماضية، هم وليد غيلوف وحمزة الويدان وحمزة الصبار، فيما شارك لاعبون آخرون في تحقيق الصعود ثلاث مرات، مثل كمال القيرع ومحمد الرضواني وأيوب الطين وأيوب عديلة وإسماعيل مترجي.

استعدادات مبكرة وانتدابات

جنى شباب المحمدية ثمار استعداداته المبكرة قبل بداية الموسم، وقيامه بانتدابات وازنة، رغم أن أغلب اللاعبين المنتدبين شباب.

وخاض الفريق عدة معسكرات إعدادية، وشارك في دوري عبد الرحمان اليوسفي، ما جعله يدخل المنافسة بقوة.

وجلب الفريق لاعبين لهم تجربة بالقسم الأول، مثل زكرياء ناسيك والمهدي مول أتاي وياسين الحظ وعادل أصباغ ومحمد بولكسوت وحمزة الواسطي وعبد الغفور مهري، كما احتفظ بلاعبين كانوا نواة المجموعة، التي صعدت من القسم الوطني هواة.

واستعان الرئيس أيت منة بعدد من اللاعبين والمؤطرين في إعداد تقارير عن اللاعبين المنتدبين، على غرار نور الدين الزياتي ورشيد روكي وحميدو الوركة.

ووفر الفريق ظروف الاستعداد، من خلال إقامة معسكرات مغلقة، وتحفيز اللاعبين، وتوفير متطلباتهم.

صحوة منتصف الموسم

نجح شباب المحمدية في تصحيح أخطاء النصف الأول من البطولة، وتحقيق انطلاقة قوية في الشطر الثاني، بعد التعاقد مع المدربين، أمين بنهاشم وهشام اللويسي، والمعد البدني محسن الضرعاوي، فيما تم تجديد الثقة في رضوان الضرضوري وطارق الجرموني.

وحقق شباب المحمدية انتصارات عديدة في مرحلة الإياب، جعلته يعتلي الصدارة، ويحتفظ بها حتى النهاية.

وإضافة إلى النتائج المحققة، تمكن الفريق من إدماج لاعبين عانوا كثيرا في مرحلة المدربين السابقين ماركو سيموني وبيرنار رودريغيز، وصاروا من نجوم الفريق، مثل محمد بولكسوت والمهدي مول أتاي ومحمد الرضواني ووليد غيلوف، الذين كانوا على وشك المغادرة.

وقام المدرب المساعد هشام اللويسي بدور كبير، في ما يخص الإعداد الذهني لهؤلاء اللاعبين، خصوصا خلال فترة الحجر الصحي.

ليلة بيضاء

رغم القيود المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا، احتفلت مكونات شباب المحمدية بالصعود حتى وقت متأخر من الليل.

وانطلقت الاحتفالات في ملعب الصخور السوداء، مباشرة بعد نهاية مباراة الاتحاد البيضاوي، إذ ردد اللاعبون أهازيج التتويج فوق أرضية الميدان وفي مستودعات الملابس، وحملوا المدرب أمين بنهاشم والرئيس هشام أيت منة فوق الأكتاف.

وتوجهت حافلة الفريق نحو المحمدية، حيث وجدت مئات المشجعين في انتظارها، لتنطلق احتفالات صاخبة أخرى، استعملت فيها منبهات السيارات والشهب النارية.

وتجمعت عدة فعاليات ورؤساء أندية أخرى في منزل الرئيس، لتهنئته على إنجاز طال انتظاره.

وقال أيت منة إن الصعود لم يكن سهلا، بحكم المنافسة القوية، والضغط الذي عاشه الفريق هذا الموسم، إذ صارت جميع الأندية تستعد له بشكل خاص، بحكم سمعة الفريق ورغبة جميع اللاعبين في الالتحاق به.

ناسيك والقيرع نجما الموسم

فرض زكرياء ناسيك، المدافع الأيسر، وكمال القيرع هداف الفريق، نفسيهما نجمين لشباب المحمديـــة, فــــي موســـم العــودة إلى القسم الأول.

وتألق ناسيك في جميع المباريات، وأظهر تفوقا كبيرا، دفاعيا وهجوميا، مستفيدا من تكوينه بأكاديمية محمد السادس، وتجربته رفقة الكوكب المراكشي.

وسبق لناسيك أن تلقى عرضا من ألافيس الإسباني، مفضلا مواصلة مساره بشباب المحمدية.

ولعب ناسيك المباريات الأخيرة وهو يعاني إصابة في أعلى الفخذ، واستعان بضمادة طبية في مباراة “الطاس”.

وبدوره، سجل القيرع 12 هدفا هذا الموسم، وهو من اكتشاف المدربين السابقين، رشيد روكي وعزيز أيت عابي، بعدما كان يلعب في فريق التكوين المهني.

وإضافة إلى هذين اللاعبين، برز بشكل لافت هذا الموسم محمد بولكسوت وإسماعيل مترجي وأيوب الطين ومحمد الرضواني وأيوب عديلة والمهدي مول أتاي.

ويبقى صلاح إشاران اكتشاف الموسم، إذ رغم صغر سنه، وعدم اعتماده أساسيا، فإنه سجل أهدافا حاسمة لفريقه.

التداريب تبدأ الخميس

يستأنف شباب المحمدية تداريبه الخميس المقبل، استعدادا للمنافسة في القسم الأول.

وقرر الفريق استدعاء جميع اللاعبين المعارين، في انتظار الحسم في البرنامج الإعدادي.

وتعاقد شباب المحمدية لحد الآن مع محمد مرابط من أولمبيك آسفي، وأشرف غريب من مالقا الإسباني، وأيوب بوشتى وأمين الديراوي ويوسف المطيع وأسامة المليوي ومروان زيلا من الاتحاد البيضاوي، وعبد الله غراف من الكوكب المراكشي، كما عين شباب المحمدية حسن حرمة الله مديرا تقنيا.

إنجاز: عبد الإله المتقي وتصوير: عبد الحق خليفة

تصريحات

هشام اللويسي

قال هشام اللويسي، المدرب المساعد، إن إنجاز الصعود مع شباب المحمدية، ذكره بالفوز بآخر لقب للبطولة مع فريقه السابق الوداد، في موسم 2010 – 2011.

وقال اللويسي”إنه إحساس خاص أن ترى الفرحة في وجوه الناس، خصوصا في مدينة تقطن فيها، وفي فريق عريق، لديه مشروع طموح لاستعادة أمجاده”.

أشرف العظمة

قال اللاعب أشرف العظمة إن فرحته لا توصف، بمساهمته في تحقيق الصعود مع شباب المحمدية، للمرة الثانية على التوالي.

وأضاف أشرف العظمة، اللاعب السابق لنادي تولال، أنه ممتن للمكتب المسير والطاقم التقني ولجميع من ساند الفريق على تحقيق هذا الإنجاز.

وانهار العظمة على أرضية الميدان، بعد نهاية المباراة.

أمين بنهاشم

قال المدرب أمين بنهاشم إن الصعود إلى القسم الأول كان ثمرة تضافر جهود الجميع، بقيادة الرئيس أيت منة، موجها الشكر لمساعديه، واللاعبين وكل العاملين في الفريق.

وأضاف بنهاشم أنه فخور بتحقيق الصعود مع فريق من حجم شباب المحمدية، بعدما حقق إنجازا مماثلا مع اتحاد طنجة.