“القرية المنسية” على القناة الثانية

تبث القناة الثانية، اليوم (السبت)، على الساعة الحادية عشرة وعشرين دقيقة مساء أحداث الشريط التلفزيوني “القرية المنسية” من إخراج مصطفى مضمون سنة 2015، وبطولة ربيع القاطي، ومحمد خيي، وهدى صدقي، ومجيد لكرون، وجميلة شارق.

ويتناول الشريط التلفزيوني موضوع البطالة عند الشباب وعلاقتها بحلم الهجرة الذي يراودهم، من أجل تحسين ظروف عيشهم، والبحث عن آفاق جديدة لتطوير الذات.

وتدور قصة الشريط التلفزيوني حول ثلاثة شباب يريدون خوض مغامرة عن طريق السفر والهجرة باتجاه دكار، كل حسب الهدف الذي يريد تحقيقه، والذي يختلف ما بين الرغبة في إيجاد عمل، ومحاولة للهروب من الظروف التي يعيشها، فضلا عن السعي وراء اكتشاف أشياء وأنماط أخرى للعيش في الدولة الإفريقية، التي يرغبون في الانتقال إليها.

أمينة كندي